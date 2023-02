Tennis: Torneo Dubai. Krejcikova supera Swiatek in finale (Di sabato 25 febbraio 2023) La ceca si è imposta per 6 - 4 6 - 2 sulla polacca, numero 1 al mondo Dubai (EMIRATI ARABI) - Barbora Krejcikova ha vinto il titolo al "Duty Free Tennis Championships", primo Wta 1000 della stagione ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) La ceca si è imposta per 6 - 4 6 - 2 sulla polacca, numero 1 al mondo(EMIRATI ARABI) - Barboraha vinto il titolo al "Duty FreeChampionships", primo Wta 1000 della stagione ...

