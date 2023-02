Tennis: Atp Marsiglia, Hurkacz e Bonzi in finale (Di sabato 25 febbraio 2023) Marsiglia, 25 feb. - (Adnkronos) - Hubert Hurzacz vola in finale al torneo Atp 250 di Marsiglia (veloce indoor, montepremi 707.510 euro). Il polacco, numero 11 del mondo e prima testa di serie, supera il kazako Alexander Bublik, numero 50 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4) in un'ora e 35 minuti. Hurzacz sfiderà in finale il francese Benjamin Bonzi, numero 60 del mondo, che supera il connazionale Arthur Fils, numero 118 Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, per 6-4, 6-4 in un'ora e 25 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023), 25 feb. - (Adnkronos) - Hubert Hurzacz vola inal torneo Atp 250 di(veloce indoor, montepremi 707.510 euro). Il polacco, numero 11 del mondo e prima testa di serie, supera il kazako Alexander Bublik, numero 50 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4) in un'ora e 35 minuti. Hurzacz sfiderà inil francese Benjamin, numero 60 del mondo, che supera il connazionale Arthur Fils, numero 118 Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, per 6-4, 6-4 in un'ora e 25 minuti.

