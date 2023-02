Tennis: Atp Doha, Medvedev supera Murray con un doppio 6-4 e conquista il titolo (Di sabato 25 febbraio 2023) Doha, 25 feb. - (Adnkronos) - Un Daniil Medvedev molto concentrato e molto ispirato conquista il titolo Atp 250 di Doha superando in finale l'ex numero 1 del mondo Andy Murray, costretto alla resa per 6-4, 6-4 in un'ora e 46 minuti. La fatica accumulata nei giorni scorsi per superare, sempre in tre set, Lorenzo Sonego (3 match point annullati), Alexander Zverev, Alexandre Muller e Jiri Lehecka (5 match point annullati), ha impedito a Murray di avere quella frizzantezza necessaria per tentare di mettere alle corde un avversario decisamente più forte, fresco e più in forma. Murray ha inseguito per tutta la partita senza mai riuscire a far girare il match dalla sua parte. E' andato subito sotto 0-40 nel primo game del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023), 25 feb. - (Adnkronos) - Un Daniilmolto concentrato e molto ispiratoilAtp 250 dindo in finale l'ex numero 1 del mondo Andy, costretto alla resa per 6-4, 6-4 in un'ora e 46 minuti. La fatica accumulata nei giorni scorsi perre, sempre in tre set, Lorenzo Sonego (3 match point annullati), Alexander Zverev, Alexandre Muller e Jiri Lehecka (5 match point annullati), ha impedito adi avere quella frizzantezza necessaria per tentare di mettere alle corde un avversario decisamente più forte, fresco e più in forma.ha inseguito per tutta la partita senza mai riuscire a far girare il match dalla sua parte. E' andato subito sotto 0-40 nel primo game del ...

