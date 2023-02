Temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo in Campania (Di sabato 25 febbraio 2023) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 10 di domani, domenica 26 febbraio. Temporali in arrivo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 10 di domani, domenica 26 febbraio, alle 10 Leggi su 2anews (Di sabato 25 febbraio 2023) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allertadi colore giallo valido dalle 10 di domani, domenica 26 febbraio.inin. La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allertadi colore giallo valido dalle 10 di domani, domenica 26 febbraio, alle 10

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSACampania : Maltempo: temporali in arrivo in Campania, scatta allerta - ilgiornalelocal : #Maltempo, temporali in arrivo in #Campania: scatta allerta #meteo - InfoCilentoWeb : Nuova allerta meteo. In arrivo temporali improvvisi accompagnati da fulmini o grandinati. Ecco le raccomandazioni - maxnoviello : In arrivo temporali intensi e repentini - - Silvest29681938 : RT @DPCgov: ??Martedì #29novembre ???? #allertaARANCIONE in Sicilia ???? #allertaGIALLA su settori della Calabria ?????In arrivo temporali e ven… -