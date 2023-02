Teheran minaccia Trump e Pompeo | “Li uccideremo per vendicare il generale Soleimani”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauroGiubileo : Teheran ha già aiutato la Russia fornendole droni da utilizzare contro gli ucraini. Fa bene Israele a sottolineare… - CassanmagnagoA : RT @LucianaBorsatti: Inaccettabile minaccia alla #pressfredoom sul suolo europeo. Ma qa quanto veramente indipendente è #IranInternational?… - LuciaDiMartin18 : RT @LucianaBorsatti: Inaccettabile minaccia alla #pressfredoom sul suolo europeo. Ma qa quanto veramente indipendente è #IranInternational?… - LucianaBorsatti : Inaccettabile minaccia alla #pressfredoom sul suolo europeo. Ma qa quanto veramente indipendente è… -

... 'Gli ho detto che non era una, ma un semplice dato di fatto: in Russia se ne sono andate ...con munizioni e carri armati in cambio di 'jet da combattimento' che saranno forniti a. ......a ricordare che il conflitto israelo - palestinese non è stato risolto e rappresenta una... L'annuncio di una nuova era nei rapporti tra Riyadh eCon il passare del tempo, con il ...

Teheran minaccia Trump e Pompeo: "Li uccideremo per vendicare il ... Secolo d'Italia

Chiude tv indipendente Iran a Londra, minacce da Teheran - Ultima ... Agenzia ANSA

IRAN Teheran: escalation di persecuzioni anti-cristiane nelle rivolte ... AsiaNews

Masih Alinejad: "Il velo islamico è come il muro di Berlino, abbattiamolo e cadranno gli ayatollah" RaiNews

"e;La Russia deve lasciare immediatamente il territorio ucrain... ESGDATA

Il regime di Teheran la perseguita da anni, considerandola una minaccia per la Repubblica islamica al potere in Iran, per le sue campagne contro l’apartheid di genere e contro l’obbligo per le donne i ...I dati contenuti nel rapporto 2022 degli attivisti di Article18. Almeno 134 fedeli arrestati a causa dell’appartenenza cristiana, 30 hanno subito condanne al carcere o l’esilio, 61 hanno s ...