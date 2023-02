Tea Siano verso Roma: “Al fianco di Bonaccini. Il Pd tornerà al Governo” (Di sabato 25 febbraio 2023) – Avvocato Tea Siano, quale sarà il suo apporto nella assemblea nazionale PD? “Bonaccini ha ragione. Chi lo ha seguito nei tanti incontri fatti in giro per l’Italia rafforza due certezze: la prima è che il partito ha più radicamento di quanto consenso elettorale sia riuscito a raccogliere alle ultime elezioni politiche; la seconda è che il Governo del territorio, attraverso i Comuni e le Regioni amministrate, è considerato mediamente di gran lunga migliore rispetto alle alternative proposte. Allora, se le elezioni amministrative ci premiano e quelle politiche ci segnalano qualche difficoltà, va adeguata la natura del messaggio nazionale. Bonaccini e chi – come me – intende affiancarlo nella assemblea nazionale hanno ben compreso che nel popolo di sinistra è forte l’esigenza del rinnovamento ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 25 febbraio 2023) – Avvocato Tea, quale sarà il suo apporto nella assemblea nazionale PD? “ha ragione. Chi lo ha seguito nei tanti incontri fatti in giro per l’Italia rafforza due certezze: la prima è che il partito ha più radicamento di quanto consenso elettorale sia riuscito a raccogliere alle ultime elezioni politiche; la seconda è che ildel territorio, attrai Comuni e le Regioni amministrate, è considerato mediamente di gran lunga migliore rispetto alle alternative proposte. Allora, se le elezioni amministrative ci premiano e quelle politiche ci segnalano qualche difficoltà, va adeguata la natura del messaggio nazionale.e chi – come me – intende affiancarlo nella assemblea nazionale hanno ben compreso che nel popolo di sinistra è forte l’esigenza del rinnovamento ...

