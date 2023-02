Tarquinia, il poeta Vincenzo Cardarelli raccontato in una mostra fotografica inedita (Di sabato 25 febbraio 2023) Tarquinia – Inaugurata sabato 25 febbraio, presso le nuove sale espositive di Palazzo Bruschi, una mostra fotografica tutta dedicata alla figura di Vincenzo Cardarelli, nell’anno che sancisce il ritorno del premio di poesia a lui dedicato “Premio Tarquinia Cardarelli”. Un’esposizione inedita, organizzata dal Comune di Tarquinia e dalla Fondazione Allori, che ripercorre attraverso una selezione di scatti fotografici gli anni della vita romana di un uomo di lettere completo, poeta, scrittore e giornalista insieme. I documenti fotografici costituiscono la narrazione visiva della sua vita, la conquista del Premio Strega, che Cardarelli si aggiudicò nel 1948, e poi le fugaci visite nella sua ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 febbraio 2023)– Inaugurata sabato 25 febbraio, presso le nuove sale espositive di Palazzo Bruschi, unatutta dedicata alla figura di, nell’anno che sancisce il ritorno del premio di poesia a lui dedicato “Premio”. Un’esposizione, organizzata dal Comune die dalla Fondazione Allori, che ripercorre attraverso una selezione di scatti fotografici gli anni della vita romana di un uomo di lettere completo,, scrittore e giornalista insieme. I documenti fotografici costituiscono la narrazione visiva della sua vita, la conquista del Premio Strega, chesi aggiudicò nel 1948, e poi le fugaci visite nella sua ...

