Tamara Pisnoli, l'ex moglie di De Rossi condannata a 7 anni per rapina ed estorsione (Di sabato 25 febbraio 2023) La donna, all'epoca dei fatti già divorziata dall'ex calciatore della Roma, avrebbe minacciato di uccidere un imprenditore per avere 150mila ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) La donna, all'epoca dei fatti già divorziata dall'ex calciatore della Roma, avrebbe minacciato di uccidere un imprenditore per avere 150mila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Michele68319135 : RT @Ern4Pel: Come creare articolo per attirare più lettori. Nome e cognome di Daniele De Rossi con foto matrimonio. Perché scrivere semplic… - Belle15285559 : RT @Ern4Pel: Come creare articolo per attirare più lettori. Nome e cognome di Daniele De Rossi con foto matrimonio. Perché scrivere semplic… - infoitinterno : Tamara Pisnoli, l’ex moglie di De Rossi condannata a sette anni per tentata estorsione e rapina - infoitinterno : De Rossi, l'ex moglie Tamara Pisnoli condannata a 7 anni: «Provò a estorcere 150mila euro a un imprenditore» - infoitinterno : Tamara Pisnoli, sette anni e e due mesi di carcere all'ex moglie di De Rossi per minacce e rapina all'imprenditore… -