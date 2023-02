Tamara Pisnoli, ex moglie di De Rossi, condannata a 7 anni per rapina ed estorsione (Di sabato 25 febbraio 2023) Tamara Pisnoli, trentanovenne ex moglie di Daniele De Rossi, è stata condannata a 7 anni e due mesi di reclusione per rapina, lesioni... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023), trentanovenne exdi Daniele De, è stataa 7e due mesi di reclusione per, lesioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Rapina ed estorsione, condannata Tamara Pisnoli, ex moglie di De Rossi La donna aveva preteso con la forza 200mil… - not_Furge : RT @cmdotcom: Tamara Pisnoli, ex moglie di #DeRossi, condannata a 7 anni per rapina ed estorsione - infoitinterno : De Rossi, l’ex Tamara Pisnoli condannata a 7 anni per estorsione e rapina - MaStep92__ : RT @cmdotcom: Tamara Pisnoli, ex moglie di #DeRossi, condannata a 7 anni per rapina ed estorsione - cmdotcom : Tamara Pisnoli, ex moglie di #DeRossi, condannata a 7 anni per rapina ed estorsione -