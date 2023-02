Tale e Quale Sanremo 2023: Cast, imitazioni, giuria e anticipazioni di stasera su Rai 1 (Di sabato 25 febbraio 2023) stasera andrà in onda la finalissima di Tale e Quale Sanremo 2023: ecco il Cast, le imitazioni e tutte le anticipazioni stasera alle 21:25 su Rai 1 va in onda, in prima serata, la finalissima di Tale e Quale Sanremo 2023, lo spin-off di Tale e Quale show condotto da Carlo Conti. Lo speciale in due puntate pensato come un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno reso la rassegna canora l'evento più atteso dell'anno. Volete sapere chi sarà il 'Tale e Quale' del Festival? Allora sintonizzatevi alle 21:25 sulla rete ammiraglia della Rai. Anche stasera sul palco ci saranno gli ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023)andrà in onda la finalissima di: ecco il, lee tutte lealle 21:25 su Rai 1 va in onda, in prima serata, la finalissima di, lo spin-off dishow condotto da Carlo Conti. Lo speciale in due puntate pensato come un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno reso la rassegna canora l'evento più atteso dell'anno. Volete sapere chi sarà il '' del Festival? Allora sintonizzatevi alle 21:25 sulla rete ammiraglia della Rai. Anchesul palco ci saranno gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... taleequaleshow : Le canzoni più belle della storia di Sanremo interpretate dai concorrenti più bravi di #taleequaleshow: il Festival… - gius381 : @SolariPaolo @fattoquotidiano È sicuramente stato il vaccino (quale?) e non una delle decine di cause di infarto ch… - ita69383830 : @FiorellaMannoia Nooo , qui è tale e quale, format del venerdì sera , solo una brutta imitazione … - ManilaMichelot2 : @MarcoFattorini Proprio come a Londra, tale e quale!?? - bs7pressfoto : @TgLa7 IL PORTO ANTICO DI TRIESTE VA MANTENUTO TALE E QUALE SOLO COSÌ SI PUÒ RIVIVERE IL PASSATO CON GLI STESSI COL… -