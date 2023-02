- Ad Omnibus l'opinione dell'analista cinese e di Alexander Alden dell'Atlantic Council in studio a ...Su: "Gli Stati Uniti hanno usato due pesi e due misure. Loro lano di difendere la integrità territoriale e sovranità dell'Ucraina. Loro riconoscono questo e poi confondono tutti nel mondo ...

Taiwan: Gao (Cina) vs Alden (Usa): 'Integrità territoriale cinese deve essere rispettata'. 'Ma senza uso di forza' TGLA7

Ucraina: Il piano cinese per la pace spiegato da Gao: 'E' in gioco la sopravvivenza del genere umano' TGLA7

Crociere in Oriente: modernità dal cuore antico la Repubblica

Notizie dal mondo questa settimana: Ucraina, Taiwan Limes

In Cina e Asia - Tornano le tensioni lungo il confine Cina-India China-Files

Voto all'Onu sulla risoluzione per una pace giusta in Ucraina. Con la Russia, no dell'India. Cina astenuta Voto all'Onu sulla risoluzione per una pace giusta in Ucraina. Con la Russia, no dell'India.L'importante esponente del Partito Comunista Cinese ex portavoce del presidente Deng Xiao Ping oggi professore all'universita Sookow di Taiwan ...