Tabellone Atp Marsiglia 2023: forfait Sinner, Hurkacz prima testa di serie

Il Tabellone principale dell'ATP 250 di Marsiglia 2023, in programma nella città transalpina dal 20 al 26 febbraio. forfait dell'ultima ora per Jannik Sinner, reduce dalle fatiche di Montpellier e Rotterdam. Il primo favorito del seeding è Hubert Hurkacz, che però non sta attraversando un gran periodo di forma. Oltre a Fils è presente anche un'altra delle giovani promesse francesi, ovvero Van Assche. 

COPERTURA TV MONTEPREMI 

Tabellone ATP Marsiglia 2023

SEMIFINALI
(1) Hurkacz b. Bublik 6-4 7-6(4)
Bonzi vs (WC) Fils

QUARTI DI FINALE
(1) Hurkacz b. M.Ymer 6-3 3-6 7-6(6)
Bublik vs (4) Dimitrov 7-5 3-6 7-7(6)
Bonzi b. (3) de Minaur 6-2 6-4
(WC) Fils b. Wawrinka 6-2 6-3

SECONDO TURNO
(1) ...

