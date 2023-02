Sviene mentre si soffia il naso in palestra e muore in ospedale: aveva 18 anni (Di sabato 25 febbraio 2023) Non ce l'ha fatta Edoardo Zattin, il 18enne di Este, in provincia di Padova, rimasto vittima di un malore improvviso durante un allenamento di boxe. Nel tardo pomeriggio del 24 febbraio, il suo cuore ha cessato di... Leggi su europa.today (Di sabato 25 febbraio 2023) Non ce l'ha fatta Edoardo Zattin, il 18enne di Este, in provincia di Padova, rimasto vittima di un malore improvviso durante un allenamento di boxe. Nel tardo pomeriggio del 24 febbraio, il suo cuore ha cessato di...

