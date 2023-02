Sven-Goran Eriksson | ‘Ho problemi di salute’

(Di sabato 25 febbraio 2023) (ANSA) - ROMA, 24 FEB -lascia, almeno per il momento, il mondo del calcio, dove ha vinto molto, basti pensare alla Coppa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Eriksson lascia, 'ho problemi di salute, basta impegni': (ANSA) - ROMA, 24 FEB - Sven-Goran Eriksson lascia, almeno… - GoalItalia : 'Mi concentro sulla mia salute' ?? Eriksson lascia il calcio ?? - TheLazioZone : ?? Sven-Goran #Eriksson annuncia: «Ho scelto di limitare i miei incarichi pubblici per il momento, a causa di proble… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Eriksson lascia il calcio: “Ho problemi di salute”: Eriksson lascia il… - sportmediaset : Sven-Goran Eriksson lascia il calcio: 'Mi fermo per motivi di salute' #eriksson -

Ha annunciato di dover rinunciare al suo ultimo incarico per problemi di salute.Eriksson è costretto a fare un passo indietro e a lasciare il ruolo di direttore sportivo del Karlstad, club svedese di terza divisione, che ricopriva a dallo scorso dicembre. Il 75enne ex ...Eriksson è costretto a fare un passo indietro. Il 75enne ex allenatore di Roma, Fiorentina, Lazio e Samp, ha annunciato di dover rinunciare al ruolo di direttore sportivo del Karlstad, club ...

Sven-Goran Eriksson è malato: lascia il calcio Corriere della Sera

Sven-Goran Eriksson è malato: presa la decisione sulla sua carriera Corriere dello Sport

Sven-Goran Eriksson lascia il Karlstad e il calcio per problemi di salute Sky Sport

Sven-Goran Eriksson lascia il calcio per motivi di salute - Sportmediaset Sport Mediaset

Sven Goran Eriksson dice addio al calcio: "Problemi di salute, mi concentro sulla famiglia" Eurosport IT

L'ex allenatore di Lazio, Roma, Fiorentina e Sampdoria tra le altre deve dire basta: dal 2022 era direttore sportivo del Karlstad.(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Sven-Goran Eriksson lascia, almeno per il momento, il mondo del calcio, dove ha vinto molto, basti pensare alla Coppa Uefa con il ...