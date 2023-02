Sven Goran Eriksson: “Ho problemi di salute, basta impegni” (Di sabato 25 febbraio 2023) Sven-Goran Eriksson lascia, almeno per il momento, il mondo del calcio, dove ha vinto molto, basti pensare alla Coppa Uefa con il Goteborg e alla Coppa delle Coppe e lo scudetto con la Lazio. Ad annunciarlo è lui stesso, con una nota diffusa sul sito del club svedese con cui collabora, il Karlstad, spiegando che a spingerlo a questa decisione sono stati motivi di salute. “Ho deciso. A causa di problemi di salute devo limitare i miei doveri pubblici, almeno per il momento. Sto facendo degli esami di controllo. Mi concentrerò ora sulla mia salute, sulla mia famiglia e su temi limitati riguardanti il Karlstad. Vi ringrazio, amici e addetti ai lavori del calcio, per tutto il sostegno e vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia privacy”. Oltre alla Lazio, in Italia ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 25 febbraio 2023)lascia, almeno per il momento, il mondo del calcio, dove ha vinto molto, basti pensare alla Coppa Uefa con il Goteborg e alla Coppa delle Coppe e lo scudetto con la Lazio. Ad annunciarlo è lui stesso, con una nota diffusa sul sito del club svedese con cui collabora, il Karlstad, spiegando che a spingerlo a questa decisione sono stati motivi di. “Ho deciso. A causa dididevo limitare i miei doveri pubblici, almeno per il momento. Sto facendo degli esami di controllo. Mi concentrerò ora sulla mia, sulla mia famiglia e su temi limitati riguardanti il Karlstad. Vi ringrazio, amici e addetti ai lavori del calcio, per tutto il sostegno e vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia privacy”. Oltre alla Lazio, in Italia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LIRRIVERENTE3 : Sven-Goran Eriksson, ex allenatore tra le altre di Lazio e Sampdoria, 75 anni, ora al Karlstad Fotbool, club di ter… - peterkama : Sven-Goran Eriksson, ex allenatore tra le altre di Lazio e Sampdoria, 75 anni, ora al Karlstad Fotbool, club di ter… - mickshardana : @RiccardoAledda Oh, ieri Sven Goran Eriksson (ex allenatore della Lazio scudettata ed ex ct dell'Inghilterra, tra l… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 'Mi concentro sulla mia salute' ?? Eriksson lascia il calcio ?? - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Sven-Goran Eriksson lascia il calcio: 'Mi fermo per motivi di salute' #eriksson -