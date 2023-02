Sven Goran Eriksson è malato: «Ho problemi, rispettate la mia privacy e le mie decisioni» (Di sabato 25 febbraio 2023) Sven-Goran Eriksson, 75 anni, si è dimesso dall’incarico di direttore sportivo del Karlstad Fotboll, club di terza divisione svedese, per motivi di salute. «Ho scelto di limitare i miei incarichi pubblici per il momento, a causa di problemi di salute che sono sotto accertamento. Ora mi concentrerò su salute, famiglia e incarichi limitati per Karlstad Fotboll, tra gli altri»,, ha detto Eriksson al sito web del Karlstad. «Vi ringrazio per tutto il supporto di amici e contatti calcistici e vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia privacy». Eriksson, nessun dettaglio sui problemi di salute Il legale di Eriksson, Anders Runebjer, ha detto al quotidiano svedese Aftonbladet che né lui, né Eriksson né la sua ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023), 75 anni, si è dimesso dall’incarico di direttore sportivo del Karlstad Fotboll, club di terza divisione svedese, per motivi di salute. «Ho scelto di limitare i miei incarichi pubblici per il momento, a causa didi salute che sono sotto accertamento. Ora mi concentrerò su salute, famiglia e incarichi limitati per Karlstad Fotboll, tra gli altri»,, ha dettoal sito web del Karlstad. «Vi ringrazio per tutto il supporto di amici e contatti calcistici e vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia»., nessun dettaglio suidi salute Il legale di, Anders Runebjer, ha detto al quotidiano svedese Aftonbladet che né lui, néné la sua ...

