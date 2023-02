Superlega: Agnelli, 'è necessaria, se calcio resta così il pubblico potrebbe allontanarsi' (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Andrea Agnelli torna a parlare e lo fa con il quotidiano olandese Telegraaf. Un'intervista sui temi della Superlega e dei rapporti complicati con le istituzioni del calcio come la Uefa e il suo presidente Aleksander Ceferin e la Fifa guidata da Gianni Infantino: "Non è strano che ci sia un solo candidato alla presidenza sia della Uefa che della Fifa? È una situazione sana? Ci si può aspettare un cambiamento da queste persone? Ceferin e Infantino faranno di tutto per rimanere al centro del potere. Non ho alcun problema con Ceferin. Se mi chiama rispondo. Con me l'amicizia e i sentimenti personali non si intromettono negli affari. Aleksander è il padrino di una delle mie figlie. Ne sono felice. È stata la scelta del momento. Ha fatto una promessa a Dio: se mi succede qualcosa, si prenderà cura di lei. Una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Andreatorna a parlare e lo fa con il quotidiano olandese Telegraaf. Un'intervista sui temi dellae dei rapporti complicati con le istituzioni delcome la Uefa e il suo presidente Aleksander Ceferin e la Fifa guidata da Gianni Infantino: "Non è strano che ci sia un solo candidato alla presidenza sia della Uefa che della Fifa? È una situazione sana? Ci si può aspettare un cambiamento da queste persone? Ceferin e Infantino faranno di tutto per rimanere al centro del potere. Non ho alcun problema con Ceferin. Se mi chiama rispondo. Con me l'amicizia e i sentimenti personali non si intromettono negli affari. Aleksander è il padrino di una delle mie figlie. Ne sono felice. È stata la scelta del momento. Ha fatto una promessa a Dio: se mi succede qualcosa, si prenderà cura di lei. Una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ma davvero non c'è nessuno che gli voglia bene e gli dica di stare zitto, che la #Superlega è defunta, che anche lu… - mirkonicolino : #Agnelli al #Telegraf sulla #Superlega: 'Sotto sotto, c'è abbastanza entusiasmo per le iniziative dei nuovi campion… - tuttosport : ?? LA RIVELAZIONE ?? Clamoroso #Superlega ??? #Agnelli: 'Io e #Ceferin eravamo pronti' - ZZiliani : Forse non gliel’hanno spiegato L’#UEFA (plusvalenze) escluderà la #Juventus dalle coppe per antisportività Poi (man… - Tucanoperdido : #Agnelli stia tranquillo....la Superlega tra San Vittore, Opera, Poggioreale e Rebibbia la può organizzare lui...fino alla fine...pena -