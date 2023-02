Superbonus, tecnici rimasti a piedi: “100mila euro da incassare, ma i condomini non capiscono perché saldare se il cantiere non parte più” (Di sabato 25 febbraio 2023) Per la logica secondo cui più sei grande e più difficilmente riesci a manovrare in poco spazio, sono principalmente i condomini a essere rimasti incastrati nel Superbonus dopo il blocco della cessione dei crediti. E con loro i tecnici che ci hanno lavorato prima di far partire i cantieri. Gli studi di fattibilità sono spesso complessi e stratificati, ragionando sui lavori si scoprono necessità cui non si era pensato prima, si devono rifare i conti e poi bisogna mettere d’accordo, appunto, un condominio. Un esempio che rende piuttosto bene la situazione è quello di un edificio milanese dei primi del Novecento con problemi strutturali ed energetici, dove abitano una sessantina di famiglie. Il 110% ha rappresentato un’opportunità per riqualificarlo completamente, seppure andando incontro a lavori ingenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Per la logica secondo cui più sei grande e più difficilmente riesci a manovrare in poco spazio, sono principalmente ia essereincastrati neldopo il blocco della cessione dei crediti. E con loro iche ci hanno lavorato prima di far partire i cantieri. Gli studi di fattibilità sono spesso complessi e stratificati, ragionando sui lavori si scoprono necessità cui non si era pensato prima, si devono rifare i conti e poi bisogna mettere d’accordo, appunto, uno. Un esempio che rende piuttosto bene la situazione è quello di un edificio milanese dei primi del Novecento con problemi strutturali ed energetici, dove abitano una sessantina di famiglie. Il 110% ha rappresentato un’opportunità per riqualificarlo completamente, seppure andando incontro a lavori ingenti ...

