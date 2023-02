Superbonus, Conte ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Meloni e Giorgetti hanno detto grandissime menzogne ai cittadini” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Sul Superbonus Giorgia Meloni ha detto delle grandissime menzogne, sia lei che il ministro Giorgetti. Questo è molto grave. Un Presidente del Consiglio che parla con tale sfacciataggine e dice menzogne ai cittadini italiani, io credo sia un precedente molto grave”. Così Giuseppe Conte, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentato le parole della premier che, nel suo diario sui social, aveva accusato il leader 5 Stelle di aver causato un debito di 2.000 euro per ciascun italiano attraverso la cessione illimitata dei crediti prevista dal Superbonus, una norma voluta fortemente dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “SulGiorgiahadelle, sia lei che il ministro. Questo è molto grave. Un Presidente del Consiglio che parla con tale sfacciataggine e diceaiitaliani, io credo sia un precedente molto grave”. Così Giuseppe, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentato le parole della premier che, nel suo diario sui social, aveva accusato il leader 5 Stelle di aver causato un debito di 2.000 euro per ciascun italiano attraverso la cessione illimitata dei crediti prevista dal, una norma voluta fortemente dal ...

