Superbonus, bloccati gli sconti in fattura: le nuove regole per chi ha già iniziato i lavori (Di sabato 25 febbraio 2023) Se ne parla da giorni del Superbonus, ma quali sono le nuove regole per chi invece ha già iniziato i lavori? Ci saranno delle interruzioni? Ne parliamo ormai da giorni della decisione del Governo in merito al Superbonus. La Legge di Bilancio detta novità per quanto riguarda la maggior parte dei bonus, poi in aggiunta il decreto legge Misure urgenti in materia di cessione dei crediti d'imposta ha fatto la sua parte, perciò saranno bloccati gli sconti in fattura già da febbraio. Cosa significa ciò? Operai al lavoro, ristrutturazioni con il Superbonus – ilovetrading.itSaltando la parte burocratica, si può semplicemente sintetizzare dicendo che se prima il pagamento dei lavori veniva anticipato dallo ...

