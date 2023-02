Superbike, risultati Superpole GP Australia 2023: Toprak Razgatl?oglu il migliore, 2° Alvaro Bautista e 6° Rinaldi (Di sabato 25 febbraio 2023) Calato il sipario sulla prima Superpole della stagione della Superbike. Sul tracciato di Phillip Island (Australia), la sfida contro il tempo ha regalato non poche emozioni ed è stato il turco Toprak Razgatlioglu a fare la voce grossa. Grazie a una guida super aggressiva, l’alfiere della Yamaha ha saputo portare la propria YZF R1 a 1:29.400, lasciando “l’autografo” su ogni curva a furia di derapare. Del resto, solo così si poteva precedere la Ducati del campione del mondo in carica, Alvaro Bautista. Lo spagnolo, in questa sfida serrata, ha comunque ottenuto un piazzamento utile in funzione di gara-1, a 0.184 dal turco. In terza posizione ha concluso il sorprendente svizzero Dominique Aegerter che sulla Yamaha del GYTR GRT Team ha ottenuto un crono a 0.235 dalla vetta, precedendo il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Calato il sipario sulla primadella stagione della. Sul tracciato di Phillip Island (), la sfida contro il tempo ha regalato non poche emozioni ed è stato il turcoRazgatlioglu a fare la voce grossa. Grazie a una guida super aggressiva, l’alfiere della Yamaha ha saputo portare la propria YZF R1 a 1:29.400, lasciando “l’autografo” su ogni curva a furia di derapare. Del resto, solo così si poteva precedere la Ducati del campione del mondo in carica,. Lo spagnolo, in questa sfida serrata, ha comunque ottenuto un piazzamento utile in funzione di gara-1, a 0.184 dal turco. In terza posizione ha concluso il sorprendente svizzero Dominique Aegerter che sulla Yamaha del GYTR GRT Team ha ottenuto un crono a 0.235 dalla vetta, precedendo il ...

