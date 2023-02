Suore di clausura a Pienza, 'Epurate senza sapere il perché' (Di sabato 25 febbraio 2023) Questa "è un'epurazione senza motivi ufficiali: vogliamo capire di cosa siamo accusate", "non vi sono atteggiamenti disallineati ma piuttosto vi è legittimo esercizio dei diritti che lo stesso diritto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Questa "è un'epurazionemotivi ufficiali: vogliamo capire di cosa siamo accusate", "non vi sono atteggiamenti disallineati ma piuttosto vi è legittimo esercizio dei diritti che lo stesso diritto ...

