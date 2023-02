Sui balneari superato ogni limite. L’ira di Mattarella sul Governo. Il Capo dello Stato firma solo per salvare le altre norme. I rilievi in una lettera ai presidenti delle Camere e a Meloni (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il Pos, i carburanti, i migranti e i rave, anche i balneari potrebbero segnare l’ennesima retromarcia di questo Governo. Con tamponamento questa volta. E anche pesante, dal momento che la macchina del Governo Meloni è andata a schiantarsi contro il Colle. Era nell’aria già da qualche giorno. Giovedì la Camera ha approvato definitivamente il Milleproroghe. A mancare all’appello c’era la firma del Quirinale. Ma le perplessità di Sergio Mattarella sul testo erano abbondantemente note. Il nodo sempre lo stesso: quello della proroga della messa a bando delle concessioni balneari. La misura inserita durante l’esame a Palazzo Madama, e fortemente voluta in particolare da Forza Italia e Lega, prevede il posticipo di un anno delle gare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il Pos, i carburanti, i migranti e i rave, anche ipotrebbero segnare l’ennesima retromarcia di questo. Con tamponamento questa volta. E anche pesante, dal momento che la macchina delè andata a schiantarsi contro il Colle. Era nell’aria già da qualche giorno. Giovedì la Camera ha approvato definitivamente il Milleproroghe. A mancare all’appello c’era ladel Quirinale. Ma le perplessità di Sergiosul testo erano abbondantemente note. Il nodo sempre lo stesso: quello della proroga della messa a bandoconcessioni. La misura inserita durante l’esame a Palazzo Madama, e fortemente voluta in particolare da Forza Italia e Lega, prevede il posticipo di un annogare ...

