Sudtirol-Palermo: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della gara Sudtirol-Palermo, valevole per la 26a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14.00.

Sudtirol: 1 Poluzzi, 3 Celli, 4 Curto, 6 Fiordilino, 14 Cissé, 16 Belardinelli, 18 Rover, 19 Zaro, 21 Tait (cap.), 55 Masiello, 90 Odogwu. A disposizione: 25 Minelli, 29 Marano, 2 Berra, 5 Vinetot, 7 Siega, 10 Carretta, 20 Eklu, 23 Pompetti, 26 De Col, 32 Larrivey, 45 Giorgini, 88 Schiavone. Allenatore: Bisoli.

Palermo: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Tutino, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 14 Broh, 18 Nedelcearu, 28 Saric, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 8 Segre, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

Arbitro: Fourneau (Roma

