Su Rigopiano Salvini confonde giusto processo e logica dello scalpo (Di sabato 25 febbraio 2023) Al direttore - Sciagura dell'Hotel Rigopiano. A Pescara c'è un giudice, il quale sa che assecondare la vendetta non significa "fare giustizia". Chapeau.Giuliano Cazzola "Lei presuppone che l'assoluzione dell'imputato sia il naufragio della giustizia, e la condanna il suo trionfo. Occorre ammettere che è questa l'idea più in voga nella pubblica opinione, nei bar come sui social o nei talk-show televisivi. A nessuno viene in mente, nemmeno per un attimo, che un'accusa possa essere infondata (e che un innocente ne risulti maciullato nella sua vita professionale, nella sua dignità, nei suoi affetti): se ci sono degli imputati, devono esserci dei condannati. L'implicazione di questo modo di ragionare è che il buon giudice sia colui che fa proprie le idee della pubblica accusa. Il giudice sta lì non per valutare se l'accusa sia fondata, ma per asseverarla ...

