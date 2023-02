Su quel divano arte e turpiloquio, filosofi e pornostar (Di sabato 25 febbraio 2023) È stato la galleria del sublime e del brutto insieme. Lo scuotimento della coscienza e il galleggiamento sul futile. Una pozione in ogni modo meravigliosa cosparsa da un palco in cui si sono avvicendati Carmelo Bene e il Divino Otelma, Silvio Berlusconi e Cicciolina. In un'Italia ancora parametrata sull'«homo videns» (espressione di Giovanni Sartori ad indicare il tipo umano che si abbeverava alla televisione) da lì, dal «Maurizio Costanzo Show», partivano i prodromi del viralismo delle espressioni che, anni dopo, avremmo ritrovato nei social. «Consigli per gli acquisti», «State boni», locuzioni con cui il padrone di casa scandiva tempi e gestiva gli ospiti. E quella «e lei è una stronza», lanciato da Vittorio Sgarbi all'indirizzo di una poco virtuosa poetessa. Che segnò, in un frammento di secondo, il venir giù del muro della morigeratezza televisiva. La fusione ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) È stato la galleria del sublime e del brutto insieme. Lo scuotimento della coscienza e il galleggiamento sul futile. Una pozione in ogni modo meravigliosa cosparsa da un palco in cui si sono avvicendati Carmelo Bene e il Divino Otelma, Silvio Berlusconi e Cicciolina. In un'Italia ancora parametrata sull'«homo videns» (espressione di Giovanni Sartori ad indicare il tipo umano che si abbeverava alla televisione) da lì, dal «Maurizio Costanzo Show», partivano i prodromi del viralismo delle espressioni che, anni dopo, avremmo ritrovato nei social. «Consigli per gli acquisti», «State boni», locuzioni con cui il padrone di casa scandiva tempi e gestiva gli ospiti. Ela «e lei è una stronza», lanciato da Vittorio Sgarbi all'indirizzo di una poco virtuosa poetessa. Che segnò, in un frammento di secondo, il venir giù del muro della morigeratezza televisiva. La fusione ...

