Studenti picchiati a Firenze, i docenti universitari si schierano con la preside: 'Non è politicizzazione' (Di sabato 25 febbraio 2023) Il pestaggio avvenuto a Firenze , di fronte al liceo Michelangiolo, continua a far discutere. Le polemiche scatenate dalla lettera della preside Annalisa Savino , rivolta ai suoi Studenti, hanno ... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023) Il pestaggio avvenuto a, di fronte al liceo Michelangiolo, continua a far discutere. Le polemiche scatenate dalla lettera dellaAnnalisa Savino , rivolta ai suoi, hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vincenzoNGaudio : Tipico della gentaglia di sinistra. Compagni violenti e fieri fin quando non le buscano poi si trasformano in pover… - DomenicoCamassa : @LaZanzaraR24 @giucruciani Non solo ma, avendo sicuramente avuto informazioni riservate sull'episodio, quando ha ci… - Paoloba76 : @valfurla @ProfLopalco @DavidPuente @Radio24_news Qui il comunicato del collettivo SUM, di quelli che sono stati pi… - kimgordon222 : @ELENAGORINI2 @CarloCalenda Ogni manifestazione ha sempre la sua quota di infiltrati che vanno lì solo per fare cas… - CorrettoreITA : @welikeduel Presidi che ovviamente, mentre gli studenti venivano picchiati perché protestavano contro il greenpass, se ne stavano zitti. -