Studentessa apre OnlyFans e viene cacciata da scuola | “Il preside mi ha umiliata”

Leggi su tpi

(Di sabato 25 febbraio 2023) Samantha Delneri ha 19 anni e ha aperto un profilo. La 19enne ha raccontato che per questo motivo ill’hadalla. “Il 19 dicembre 2022 ho dovuto affrontare un colloquio umiliante con il direttore – ha detto Samantha a La Zanzara su Radio 24 -. Mi ha detto che non voleva nella suauna persona che fa del suo corpo una vendita, lasciando intendere che volesse darmi della “pu**ana“”. La ragazza è originaria di Udine: “Facevo pure la rappresentante di classe e andavo bene. Nonostante questo sono stata allontanata”, ha aggiunto la giovane. I genitori, pur non condividendo la scelta della figlia, l’hanno appoggiata e incoraggiata: “Il giorno dopo mia mamma ed io abbiamo richiesto un colloquio perché era una cosa assurda. Mia mamma nemmeno mi credeva”. “Faccio nudo e ...