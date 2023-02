Stipendio marzo docenti e ATA, importo comincia ad essere visibile su NoiPA. Cosa ci dobbiamo aspettare (Di sabato 25 febbraio 2023) Stipendio docenti e ATA, l'importo del mese di marzo per il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato al 31 agosto e 30 giugno comincia ad essere visibile nell'area riservata di NoiPA. La pubblicazione avviene a scaglioni, per questo motivo potrebbe capitare che alcuni colleghi lo visualizzano e altri ancora no. In ogni caso l'accredito avverrà come di consueto il 23 del mese e il cedolino sarà visibile qualche giorno prima. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 febbraio 2023)e ATA, l'del mese diper il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato al 31 agosto e 30 giugnoadnell'area riservata di. La pubblicazione avviene a scaglioni, per questo motivo potrebbe capitare che alcuni colleghi lo visualizzano e altri ancora no. In ogni caso l'accredito avverrà come di consueto il 23 del mese e il cedolino saràqualche giorno prima. L'articolo .

