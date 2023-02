Stellone sfida le assenze | tante conferme per Breda | le probabili formazioni

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna prova concreta per dare continuità al successo contro il Brescia e provare a uscire dalle sabbie mobili. E’ il sogno di Roberto, che ha chiesto al suo Benevento di non badare all’emergenza e di pensare solo al difficile impegno sul campo dell’Ascoli (ore 16.15). Ai bianconeri il cambio in panchina ha fatto più che bene: due vittorie su due dall’arrivo di, una rinnovata fiducia e soprattutto punti preziosi con vista sui play off. Gli stimoli non mancheranno da una parte e dall’altra, ma è chiaro che la Strega dovrà profondere il massimo sforzo per raggiungere la sua missione, vista la lunga lista degli indisponibili che è sempre lì, dietro l’angolo, a complicare ulteriormente i piani salvezza. Qui Ascoli – Dopo i successi conquistati contro Perugia e Parma i bianconeri fiutano la possibilità di allungare ...

