Stellantis - Tavares: "Ci servono le batterie LFP per produrre elettriche accessibili" (Di sabato 25 febbraio 2023) Stellantis ha intenzione di seguire l'esempio di diversi concorrenti, utilizzando una tipologia di batterie per auto elettriche meno costosa dei dispositivi oggi predominanti. Si tratta degli accumulatori al litio-ferro-fosfato (LFP), meno costosi rispetto alle celle NMC (nichel, manganese e cobalto) ma caratterizzati da una capacità di stoccaggio energetico inferiore. "Abbiamo bisogno delle LFP e avremo le LFP perché, in termini di costi, garantiscono la possibilità di realizzare auto a prezzi accessibili per le classi medie", ha affermato l'amministratore delegato Carlos Tavares, durante la conference call sui risultati finanziari annuali. Nessuna tempistica. Il manager portoghese non ha comunque fornito dettagli più precisi nè sui tempi di adozione della nuova tecnologia per le ... Leggi su quattroruote (Di sabato 25 febbraio 2023)ha intenzione di seguire l'esempio di diversi concorrenti, utilizzando una tipologia diper automeno costosa dei dispositivi oggi predominanti. Si tratta degli accumulatori al litio-ferro-fosfato (LFP), meno costosi rispetto alle celle NMC (nichel, manganese e cobalto) ma caratterizzati da una capacità di stoccaggio energetico inferiore. "Abbiamo bisogno delle LFP e avremo le LFP perché, in termini di costi, garantiscono la possibilità di realizzare auto a prezziper le classi medie", ha affermato l'amministratore delegato Carlos, durante la conference call sui risultati finanziari annuali. Nessuna tempistica. Il manager portoghese non ha comunque fornito dettagli più precisi nè sui tempi di adozione della nuova tecnologia per le ...

