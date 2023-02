Stellantis - Elkann | Tavares e Manley | i compensi del 2022

Leggi su quattroruote

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nel, il gruppoha speso poco più di 31,5 milioni di euro per remunerare il suo consiglio di amministrazione, a fronte dei poco più di 28,8 milioni di euro dell'anno precedente. quanto emerge da una serie di tabelle inserite all'interno della relazione di bilancio depositata presso la Sec, l'autorità statunitense di controllo dei mercati finanziari. In particolare, la gran parte deisono andati all'amministratore delegato Carlos, che ha beneficiato nel complesso di una retribuzione di 23,459 milioni di euro, in crescita rispetto ai circa 19,15 milioni dell'anno prima. Il 91% è comunque rappresentato da componenti variabili come bonus o premi, mentre il salario fisso è rimasto sostanzialmente stabile intorno ai 2 milioni di euro. A crescere sono stati, soprattutto, gli incentivi di lungo ...