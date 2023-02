Stefano Bonaccini. "Con Schlein tutti quelli che non hanno mai vinto" (Di sabato 25 febbraio 2023) Il governatore dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd in vista delle primarie. "Con me si avrà un radicale cambio del gruppo dirigente. Non c'è il fascismo, ma una destra alla Orban". E aggiunge: "Opposizione dura e salario minimo, da qui si riparte" Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 febbraio 2023) Il governatore dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd in vista delle primarie. "Con me si avrà un radicale cambio del gruppo dirigente. Non c'è il fascismo, ma una destra alla Orban". E aggiunge: "Opposizione dura e salario minimo, da qui si riparte"

