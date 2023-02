Statua Maradona, parla Sepe: “Sono deluso, ma lunedì prenderò la mia decisione”, poi l’invito a De Laurentiis e al Sindaco Manfredi (ESCLUSIVA) (Di sabato 25 febbraio 2023) La Statua di Maradona dello scultore Domenico Sepe non sarà installata all’esterno dello Stadio. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa e ora bisognerà capire dove portare l’opera. Si fa strada l’ipotesi provinciale, con le città di Afragola e Casalnuovo che attendono la decisione dello scultore. Proprio Domenico Sepe ha parlato in ESCLUSIVA a spazionapoli.it della situazione relativa alla Statua di Maradona, opera che donò al Comune di Napoli dopo la morte del Pibe de Oro. La decisione del Comune di restituirmi la scultura mi è stata riferita da un giornalista de “Il Mattino” e questo è stato davvero deludente. La modalità di comunicazione mi ha deluso particolarmente. Ero fiducioso, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Ladidello scultore Domeniconon sarà installata all’esterno dello Stadio. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa e ora bisognerà capire dove portare l’opera. Si fa strada l’ipotesi provinciale, con le città di Afragola e Casalnuovo che attendono ladello scultore. Proprio Domenicohato ina spazionapoli.it della situazione relativa alladi, opera che donò al Comune di Napoli dopo la morte del Pibe de Oro. Ladel Comune di restituirmi la scultura mi è stata riferita da un giornalista de “Il Mattino” e questo è stato davvero deludente. La modalità di comunicazione mi haparticolarmente. Ero fiducioso, ...

