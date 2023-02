Statua Maradona | decisione shock del comune di Napoli | tifosi increduli

(Di sabato 25 febbraio 2023)deldi: ecco che cosa sta accadendo in queste ore, isono. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ladicontinua a far discutere. Dopo il regalo offerto dall’autore Domenico Sepe, nelle ultime sono sorte delle complicazioni che hanno indotto ila restituirla. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radionapoli_ : UN CALCIO ALLA RADIO 25/2: EMPOLI-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI. INDAGHIAMO SULLA STATUA MARADONA - Vinceniello : RT @angelo_forgione: La #statua di #Maradona donata alla città non può essere eccettata perché vale troppo? Ne prendiamo atto, ma allora il… - PaTonygrass : RT @Spazio_Napoli: Lo scultore Domenico #Sepe, ai nostri microfoni, ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda della statua di Diego Armand… - silvio_59 : @pazzamentejuve Che pensino alla figura che stanno facendo con la statua di maradona lo sniffatore - Danyblu1982 : RT @angelo_forgione: La #statua di #Maradona donata alla città non può essere eccettata perché vale troppo? Ne prendiamo atto, ma allora il… -

Ha fatto molto discutere la scelta del Comune di Napoli di non accettare ladi bronzo didell'artista Domenico Sepe. L'opera fu esposta per un giorno all'esterno dello stadioad un anno dalla morte del campione argentino in attesa di tutti i permessi ...Un anno e mezzo più tardi ladi Diego Armandorealizzata dall'artista Domenico Sepe r esta un mistero. Dopo un lungo peregrinare di richieste, atti, documenti legali e parole, nelle scorse ore il Comune ha ...

Stadio di Napoli, il Comune rifiuta la statua di Maradona: "Il rispetto della legge prevale su tutto" La Repubblica

La statua di Maradona vale troppo, il Comune Napoli la restituisce Agenzia ANSA

Maradona, la statua di Sepe potrebbe essere spostata dopo il 'no' del Comune di Napoli AreaNapoli.it

Statua di Maradona restituita, l'assessora Ferrante: "Emerse criticità" NapoliToday

Statua Maradona, parla l’artista: “C’è un altro club pronto a comprare l’opera” CalcioNapoli1926.it

Polemiche infinite per la decisione del Sindaco Manfredi di non accettare la donazione dell'artista Sepe. E così la statua di Maradona potrebbe andare altrove.Il popolo napoletano pare non aver gradito la gestione relativa alla statua di Maradona. A far discutere è stata la scelta del Comune di Napoli e del Sindaco Gaetano Manfredi di non accettare il bronz ...