STATS – Roma, pressing e falli: ecco la Real Sociedad (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, una presentazione della Real Sociedad: ecco chi sono i prossimi avversari europei della squadra di Mourinho Non si può certo dire che la Roma sia stata fortunata in sede di sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Nel lotto delle possibili avversarie, era opinione comune che la squadra assolutamente da evitare fosse l’Arsenal, che viaggia in testa in Premier League. Ma subito dopo si considerava la Real Sociedad l’avversaria più pericolosa ed è proprio il club spagnolo ad essere stato estratto dall’urna. Oltre al terzo posto in Liga, alle spalle di Barcellona e Real Madrid, il percorso stagionale dei baschi è stato decisamente di buon livello nella competizione europea, dove ha chiuso al primo posto grazie a una differenza reti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023), una presentazione dellachi sono i prossimi avversari europei della squadra di Mourinho Non si può certo dire che lasia stata fortunata in sede di sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Nel lotto delle possibili avversarie, era opinione comune che la squadra assolutamente da evitare fosse l’Arsenal, che viaggia in testa in Premier League. Ma subito dopo si considerava lal’avversaria più pericolosa ed è proprio il club spagnolo ad essere stato estratto dall’urna. Oltre al terzo posto in Liga, alle spalle di Barcellona eMadrid, il percorso stagionale dei baschi è stato decisamente di buon livello nella competizione europea, dove ha chiuso al primo posto grazie a una differenza reti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Roma, ecco che squadra è la #RealSociedad - Profilo3Marco : RT @MessaggeroSport: Diretta Roma-Salisburgo: Dybala e Pellegrini dietro a Belotti, Abraham in panchina con El Shaarawy. Gioca Spinazzola h… - MessaggeroSport : Diretta Roma-Salisburgo: Dybala e Pellegrini dietro a Belotti, Abraham in panchina con El Shaarawy. Gioca Spinazzola - ilmessaggeroit : Diretta Roma-Salisburgo: Dybala e Pellegrini dietro a Belotti, Abraham in panchina con El Shaarawy. Gioca Spinazzola - fantapiu3 : Roma Verona, gli assist ufficiali di fantapiu3 -