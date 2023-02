STATS – Fuori dall’Europa, ma il Barcellona è ancora la squadra che gioca meglio (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Barcellona si appresta a scendere in campo domani in trasferta contro l’Almeria aspettando il risultato del derby di Madrid Il Barcellona si appresta a scendere in campo domani in trasferta contro l’Almeria, con l’idea che potrebbe arrivare anche qualche notizia positiva dal derby di Madrid che si gioca al Bernabeu. Peraltro potrebbe anche non essercene così tanto bisogno: i catalani godono di un vantaggio non banale, 8 punti sono tutt’altro che facili da rimontare o da dilapidare. E l’avversario che sono chiamati a superare è reduce da 3 sconfitte di fila, con un totale di 11 gol incassati. Insomma, senza girarci troppo attorno, è l’avversario ideale per una squadra scottata dall’uscita dai playoff di Europa League. Dove non è bastato per passare il turno né trovarsi in vantaggio al Camp Nou, né trovarsi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilsi appresta a scendere in campo domani in trasferta contro l’Almeria aspettando il risultato del derby di Madrid Ilsi appresta a scendere in campo domani in trasferta contro l’Almeria, con l’idea che potrebbe arrivare anche qualche notizia positiva dal derby di Madrid che sial Bernabeu. Peraltro potrebbe anche non essercene così tanto bisogno: i catalani godono di un vantaggio non banale, 8 punti sono tutt’altro che facili da rimontare o da dilapidare. E l’avversario che sono chiamati a superare è reduce da 3 sconfitte di fila, con un totale di 11 gol incassati. Insomma, senza girarci troppo attorno, è l’avversario ideale per unascottata dall’uscita dai playoff di Europa League. Dove non è bastato per passare il turno né trovarsi in vantaggio al Camp Nou, né trovarsi ...

