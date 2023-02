Star Wars: come Ezra ha salvato la vita a Thrawn (Di sabato 25 febbraio 2023) Star Wars. Ezra Bridger e il Grande Ammiraglio Thrawn sono destinati a tornare. Molto probabilmente lo faranno in “live-action” nella serie tv Ahsoka di Disney+. Il loro destino è assolutamente legato. Il finale della quarta stagione di Rebels li ha “confinati” in una destinazione ignota, dalla quale dovranno riemergere, prima o poi… A proposito del… » Leggi su starwarsnews (Di sabato 25 febbraio 2023)Bridger e il Grande Ammiragliosono destinati a tornare. Molto probabilmente lo faranno in “live-action” nella serie tv Ahsoka di Disney+. Il loro destino è assolutamente legato. Il finale della quarta stagione di Rebels li ha “confinati” in una destinazione ignota, dalla quale dovranno riemergere, prima o poi… A proposito del… »

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roberto23292088 : LEGO ZEBRA STAR WARS THE SITH - Volupt4s : Non mi ricordavo sta scena in Star Wars - RedBlack85 : Star Wars Jedi: Survivor, ecco l'alleato che aiuterà Cal Kestis in battaglia | IGN First - starwarsnewsit : Star Wars: le immagini del nuovo confronto tra Palpatine e Vader - - ilducadi : RT @Scomodino: @puparulepatan Quella tipa aliena che ad un certo punto per ringraziare Anakin e Chewbecca se li scopa nella foresta mentre… -