Stadio San Siro, la scelta del Milan fa infuriare l'Inter (Di sabato 25 febbraio 2023) La questione Stadio San Siro continua a tenere banco a Milano, la scelta del Milan di Cardinale di muoversi in autonomia fa infuriare l'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Zhang sarebbe deluso dalle mosse dei rossoneri di voler creare uno Stadio in autonomia in un'altra zona. Anche l'Inter potrebbe lasciare il Meazza e andare altrove con il nuovo impianto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

