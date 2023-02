Sport in tv oggi, sabato 25 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi (Di sabato 25 febbraio 2023) Lo Sport in tv di oggi, sabato 25 febbraio: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi Sportivi del giorno. Numerosi gli eventi Sportivi della giornata, iniziando dalla Serie A in campo dalle 18 con Empoli-Napoli, per terminare con il Sunday night targato Lecce-Sassuolo. In campo anche la Serie B e la Lega Pro. Per gli Sport invernali continua la Coppa del Mondo di Sci alpino, come continua il tennis con le semifinali degli Open 13 di Marsiglia. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Loin tv di25: ecco il, glie la copertura televisiva digliivi del giorno. Numerosi gliivi della giornata, iniziando dalla Serie A in campo dalle 18 con Empoli-Napoli, per terminare con il Sunday night targato Lecce-Sassuolo. In campo anche la Serie B e la Lega Pro. Per gliinvernali continua la Coppa del Mondo di Sci alpino, come continua il tennis con le semifinali degli Open 13 di Marsiglia. Di seguito ilcompleto e dettagliato con glied i canali digliFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : L’equilibrata, equidistante, neutrale #Gazzetta dello Sport oggi, #20febbraio Buon lunedì - GraziaMontefal2 : RT @TobrukBruno: @ale_dibattista Grillo meriterebbe l'esilio solo per avere messo in giro personaggi pericolosi e ambigui del tuo stampo. S… - TgrRaiTrentino : Come impiegare il tempo libero oggi in #Trentino? Qualche proposta raccolta dalla redazione Rai. #appuntamenti… - Giovann00341278 : RT @TobrukBruno: @ale_dibattista Grillo meriterebbe l'esilio solo per avere messo in giro personaggi pericolosi e ambigui del tuo stampo. S… - serieB123 : Dove vedere Empoli-Napoli e Lecce-Sassuolo di serie A -