Sport in tv oggi (sabato 25 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di sabato 25 febbraio 2023) oggi sabato 25 febbraio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Abbuffata di Sport invernali con i Mondiali di sci nordico a Planica (skiathlon femminile per lo sci di fondo, gundersen HS100+10 km maschile per la combinata nordica, gara a squadre femminile e HS100 maschile per il salto con gli sci), la Coppa del Mondo di sci alpino (discesa libera femminile a Crans Montana, gigante maschile a Palisades Tahoe), la Coppa del Mondo di slittino e i Mondiali di sci freestyle a Bakuriani (skicross e moguls). Si concludono i Test F1 con la terza e ultima giornata di prove sul circuito del Sakhir e si aprirà il Mondiale Superbike con la gara-1 del GP di Australia. L’Italia affronterà l’Irlanda nel Sei Nazioni di rugby, il tennis regalerà emozioni con le semifinali e le finali dei tornei della settimana (in ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023)25ci aspetta una giornata ricca di. Abbuffata diinvernali con i Mondiali di sci nordico a Planica (skiathlon femminile per lo sci di fondo, gundersen HS100+10 km maschile per la combinata nordica, gara a squadre femminile e HS100 maschile per il salto con gli sci), la Coppa del Mondo di sci alpino (discesa libera femminile a Crans Montana, gigante maschile a Palisades Tahoe), la Coppa del Mondo di slittino e i Mondiali di sci freestyle a Bakuriani (skicross e moguls). Si concludono i Test F1 con la terza e ultima giornata di prove sul circuito del Sakhir e si aprirà il Mondiale Superbike con la gara-1 del GP di Australia. L’Italia affronterà l’Irlanda nel Sei Nazioni di rugby, il tennis regalerà emozioni con le semifinali e le finali dei tornei della settimana (in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : L’equilibrata, equidistante, neutrale #Gazzetta dello Sport oggi, #20febbraio Buon lunedì - OA_Sport : Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 25 febbraio, programma, orari, tv, streaming - - OA_Sport : Sport in tv oggi (sabato 25 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - - andreastoolbox : Sbk Australia 2023 Phillip Island oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky e Tv8) #Australia… - sergioalesi : RT @TobrukBruno: @ale_dibattista Grillo meriterebbe l'esilio solo per avere messo in giro personaggi pericolosi e ambigui del tuo stampo. S… -