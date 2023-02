Sport: Ciclismo, Regione sempre a fianco delle associazioni (Di sabato 25 febbraio 2023) La Regione Friuli Venezia Giulia è sempre a fianco delle associazioni Sportive dilettantistiche nella consapevolezza del loro ruolo indispensabile nel creare squadre affiatate, valorizzare i giovani talenti, trasmettere i valori dell’inclusione, sia a livello amatoriale che agonistico. È il concetto espresso dall’assessore regionale alle Finanze in occasione della presentazione della squadra ciclistica del Jam’s Bike Team nel municipio di Buja, società nata nel 2005 per volontà di due ex professionisti del Ciclismo agonistico che hanno scelto il nome del team unendo le iniziali dei loro figli: una fucina che ha visto crescere il precoce talento di Jonathan Milan, oro olimpico a Tokyo, oro mondiale e tre argenti iridati tra gara individuale e gara a squadre, due ori, ... Leggi su udine20 (Di sabato 25 febbraio 2023) LaFriuli Venezia Giulia èive dilettantistiche nella consapevolezza del loro ruolo indispensabile nel creare squadre affiatate, valorizzare i giovani talenti, trasmettere i valori dell’inclusione, sia a livello amatoriale che agonistico. È il concetto espresso dall’assessore regionale alle Finanze in occasione della presentazione della squadra ciclistica del Jam’s Bike Team nel municipio di Buja, società nata nel 2005 per volontà di due ex professionisti delagonistico che hanno scelto il nome del team unendo le iniziali dei loro figli: una fucina che ha visto crescere il precoce talento di Jonathan Milan, oro olimpico a Tokyo, oro mondiale e tre argenti iridati tra gara individuale e gara a squadre, due ori, ...

