Spezzare il monopolio Uefa | Agnelli insiste sulla Superlega

In un'intervista al quotidiano de Telegraaf Andrea Agnelli ha spiegato perché la Superlega è fondamentale: "Il monopolio dell'Uefa deve essere spezzato per dare ai club un futuro finanziariamente stabile"

L'ex Presidente della Juventus: "Dimesso per l'indagine penale in corso. Il monopolio Uefa deve finire: calcio non equo, tanti club a rischio".In un'intervista al quotidiano de Telegraaf Andrea Agnelli ha spiegato perché la Superlega è fondamentale: "Il monopolio dell'Uefa deve essere spezzato per dare ai club un futuro finanziariamente stab ...