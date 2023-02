"Spero che un domani..". Striscia, il crollo emotivo della velina per Costanzo e De Filippi | Video (Di sabato 25 febbraio 2023) Quella andata in onda ieri sera è stata una puntata particolare di Striscia la Notizia. Proprio ieri, infatti, era stata data la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Per questo, alla fine della trasmissione, invece della sigla, i conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari hanno dato la parola alle due veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Le due giovani donne hanno dedicato un pensiero alla moglie del giornalista, Maria De Filippi, rinunciando all'esibizione finale. La velina mora, Cosmary, ha avuto modo di conoscere personalmente la conduttrice ad Amici l'anno scorso, quando ha partecipato al talent come ballerina della squadra di Alessandra Celentano. Ricordando i momenti passati insieme, Cosmary ha dedicato parole emozionanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Quella andata in onda ieri sera è stata una puntata particolare dila Notizia. Proprio ieri, infatti, era stata data la notiziamorte di Maurizio. Per questo, alla finetrasmissione, invecesigla, i conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari hanno dato la parola alle due veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Le due giovani donne hanno dedicato un pensiero alla moglie del giornalista, Maria De, rinunciando all'esibizione finale. Lamora, Cosmary, ha avuto modo di conoscere personalmente la conduttrice ad Amici l'anno scorso, quando ha partecipato al talent come ballerinasquadra di Alessandra Celentano. Ricordando i momenti passati insieme, Cosmary ha dedicato parole emozionanti ...

