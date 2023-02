Spari al centro direzionale di Napoli, forse coinvolti ragazzini (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSpari al centro direzionale, ieri serra a Napoli. E dai primi accertamenti potrebbero essere coinvolti dei ragazzini. I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale sono intervenuti a via Aulisio per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco nei pressi delle scale di accesso del centro direzionale. E’ stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve 8 mm, un caricatore e un totale di 3 cartucce inesplose e 8 bossoli calibro 9. Dalle prime indagini pare che poco prima da quelle parti si aggirassero tre ragazzini poi fuggiti a piedi. Indagini in corso dei Carabinieri. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoal, ieri serra a. E dai primi accertamenti potrebbero esseredei. I carabinieri della stazione diPoggioreale sono intervenuti a via Aulisio per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco nei pressi delle scale di accesso del. E’ stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve 8 mm, un caricatore e un totale di 3 cartucce inesplose e 8 bossoli calibro 9. Dalle prime indagini pare che poco prima da quelle parti si aggirassero trepoi fuggiti a piedi. Indagini in corso dei Carabinieri. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Cronaca Centro Direzionale, spari sulle scale: caccia a tre ragazzini - ROBERTOEMILIOSC : Ormai basta un tweet con una foto che evidenzia le tette,spari due cazzate e sei al centro dell'universo. - MickyPellegrini : @sbonaccini Ho sentito degli spari in una via del centro Quante stupide galline che si azzuffano per niente - ms_luisastrange : Ho sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. - demonintheshell : RT @ilmondoeditutti: Il suicidio di un uomo ha provocato un grave panico nel centro commerciale La Défense di Parigi Il suono della sua ca… -