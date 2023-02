Spalletti svela un retroscena: “È accaduto a fine primo tempo con Osimhen” (Di sabato 25 febbraio 2023) Al termine della vittoria contro l’Empoli, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni dio Dazn , queste le sue parole: Sul match: “Far succedere quell’episodio è sintomo di poca maturità ma l’essenziale è che gli altri si compattino facendo vedere che possono sopperire a quella mancanza. Hanno avuto una grande reazione, i centrocampisti hanno fatto una grande partita con quelle faccio di c***o giuste per portare il risultato a casa”. Su Lobotka: “Viene esaltata la qualità della squadra quando è in possesso ma Lobotka non riescono mai a prenderlo, ha un fisico che riesce sempre a tener botta gli avversari, è un grande calciatore”. “Provammo a prenderlo ma l’Inter in quel momento non poteva fare acquisti ma il fatto che l’abbia visto uno come Giuntoli è sintomo che il ragazzo era sulla bocca di tutti i migliori direttori”. Su Elmas: “Elmas ha fatto tanti ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Al termine della vittoria contro l’Empoli, Lucianoè intervenuto ai microfoni dio Dazn , queste le sue parole: Sul match: “Far succedere quell’episodio è sintomo di poca maturità ma l’essenziale è che gli altri si compattino facendo vedere che possono sopperire a quella mancanza. Hanno avuto una grande reazione, i centrocampisti hanno fatto una grande partita con quelle faccio di c***o giuste per portare il risultato a casa”. Su Lobotka: “Viene esaltata la qualità della squadra quando è in possesso ma Lobotka non riescono mai a prenderlo, ha un fisico che riesce sempre a tener botta gli avversari, è un grande calciatore”. “Provammo a prenderlo ma l’Inter in quel momento non poteva fare acquisti ma il fatto che l’abbia visto uno come Giuntoli è sintomo che il ragazzo era sulla bocca di tutti i migliori direttori”. Su Elmas: “Elmas ha fatto tanti ...

