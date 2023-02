Spalletti: «O facciamo la partita che vogliamo o ci accontentiamo di ciò che verrà fuori» (Di sabato 25 febbraio 2023) Prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Empoli, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni di microfoni di Dazn Perché queste scelte di formazione? «Veniamo da una partita giocata bene e c’é entusiasmo, poi non c’è stato il tempo di rendersi conto, al di là delle valutazioni dello staff, per percepire fatica muscolare o no. Per cui correre il rischio di mettere in campo qualcuno stanco durante il match, senza che avesse smaltito lo stesso, era un problema peggiore. Olivera aveva un indurimento che gli può ricapitare dopo 100 minuti giocati, se ne gioca di meno no» Ha rivisto la cazzimma vista a Francoforte? «Hanno tutti la maschera di Osimhen, giochiamo contro quelli che hanno rimontato da 0-2 a 2-2 e chi ha vinto a Milano e corre cento minuti. Giochiamo contro chi ci ha rimontato tre gol lo scorso anno, oggi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Empoli, il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni di microfoni di Dazn Perché queste scelte di formazione? «Veniamo da unagiocata bene e c’é entusiasmo, poi non c’è stato il tempo di rendersi conto, al di là delle valutazioni dello staff, per percepire fatica muscolare o no. Per cui correre il rischio di mettere in campo qualcuno stanco durante il match, senza che avesse smaltito lo stesso, era un problema peggiore. Olivera aveva un indurimento che gli può ricapitare dopo 100 minuti giocati, se ne gioca di meno no» Ha rivisto la cazzimma vista a Francoforte? «Hanno tutti la maschera di Osimhen, giochiamo contro quelli che hanno rimontato da 0-2 a 2-2 e chi ha vinto a Milano e corre cento minuti. Giochiamo contro chi ci ha rimontato tre gol lo scorso anno, oggi ...

