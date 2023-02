Spalletti: «Non so quanto sia giusta la decisione di chiudere il settore ospiti e lasciare i tifosi vicini» (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella conferenza stampa dopo la gara vinta ad Empoli, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, si è soffermato a parlare dei tifosi, commentando la scelta di chiudere il settore ospiti per i tifosi azzurri «Lei lo percepisce solo allo stadio, noi lo percepiamo da quando arriviamo in albergo. C’è da fare una riflessione, è giusto chiudere un settore dello stadio e farsi che poi i tifosi siano mischiati da tutte le parti e si rischia di far casino? Anche stasera c’erano molti tifosi del Napoli e metterli così a contatto è rischioso anche se oggi bisogna fare una plauso ai tifosi perché non è successo niente. Questo è il modo in cui bisognerebbe assistere alla partite sempre in Italia, senza inneggiare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella conferenza stampa dopo la gara vinta ad Empoli, il tecnico del Napoli, Luciano, si è soffermato a parlare dei, commentando la scelta diilper iazzurri «Lei lo percepisce solo allo stadio, noi lo percepiamo da quando arriviamo in albergo. C’è da fare una riflessione, è giustoundello stadio e farsi che poi isiano mischiati da tutte le parti e si rischia di far casino? Anche stasera c’erano moltidel Napoli e metterli così a contatto è rischioso anche se oggi bisogna fare una plauso aiperché non è successo niente. Questo è il modo in cui bisognerebbe assistere alla partite sempre in Italia, senza inneggiare ...

