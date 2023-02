«Spalletti: «L’espulsione di Mario Rui episodio di poca maturità. Partita tosta dei centrocampisti» (Di sabato 25 febbraio 2023) Spalleeti a Dazn La maturità del Napoli. «Quello è un sintomo di poca maturità far succedere quell’episodio, sono cose che a volte nel calcio ci stanno. L’importante è che gli altri si compattino, hanno avuto reazione importantissima. Soprattutto i centrocampisti hanno fatto Partita tosta con la faccia di cazzo di quelle vere, con voglia di portare a casa risultato che può essere fondamentale» Lobotka. «Viene esaltata la qualità quando è in possesso palla, lui comunque non riesci mai a saltarlo, va addosso a tutti, ha questo fisico cubico che riesca a tener botta anche agli avversari più grossi. Era un gran calciatore, provammo a prenderlo all’Inter ma c’era il fair play finanziario, poi l’ha visto uno sveglio come Giuntoli segno che non è stata l’invenzione di una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Spalleeti a Dazn Ladel Napoli. «Quello è un sintomo difar succedere quell’, sono cose che a volte nel calcio ci stanno. L’importante è che gli altri si compattino, hanno avuto reazione importantissima. Soprattutto ihanno fattocon la faccia di cazzo di quelle vere, con voglia di portare a casa risultato che può essere fondamentale» Lobotka. «Viene esaltata la qualità quando è in possesso palla, lui comunque non riesci mai a saltarlo, va addosso a tutti, ha questo fisico cubico che riesca a tener botta anche agli avversari più grossi. Era un gran calciatore, provammo a prenderlo all’Inter ma c’era il fair play finanziario, poi l’ha visto uno sveglio come Giuntoli segno che non è stata l’invenzione di una ...

