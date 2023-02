Spalletti in conferenza: “In 25 anni non mi è mai capitato, è una roba assurda”, poi le parole d’amore per i tifosi (Di sabato 25 febbraio 2023) Al termine di Empoli Napoli, Luciano Spalletti, come di consueto, ha tenuto la conferenza stampa post-partita, il tecnico è apparso molto soddisfatto della prestazione fornita dalla propria squadra. Queste le sue dichiarazioni: Sulla sfida: “Oggi i ragazzi hanno fatto un lavoro importante, dopo l’espulsione potevamo subire il contraccolpo contro una squadra che corre per cento minuti. Hanno rimontato due gol a Lazio e Spezia, diventa difficile con loro andarli. Lottano come forsennati e ci poteva essere un calo dopo il rosso; invece, hanno continuato a pressare senza concedere niente. È veramente una dimostrazione di forza imperiosa”. Sugli arbitri: “Quando il livello è come quello di Kvara, diventa difficile per l’avversario non fare fallo e qualche volta usano questo metodo per fermarlo. È normale per uno forte come lui. La qualità dei ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Al termine di Empoli Napoli, Luciano, come di consueto, ha tenuto lastampa post-partita, il tecnico è apparso molto soddisfatto della prestazione fornita dalla propria squadra. Queste le sue dichiarazioni: Sulla sfida: “Oggi i ragazzi hanno fatto un lavoro importante, dopo l’espulsione potevamo subire il contraccolpo contro una squadra che corre per cento minuti. Hanno rimontato due gol a Lazio e Spezia, diventa difficile con loro andarli. Lottano come forsennati e ci poteva essere un calo dopo il rosso; invece, hanno continuato a pressare senza concedere niente. È veramente una dimostrazione di forza imperiosa”. Sugli arbitri: “Quando il livello è come quello di Kvara, diventa difficile per l’avversario non fare fallo e qualche volta usano questo metodo per fermarlo. È normale per uno forte come lui. La qualità dei ...

